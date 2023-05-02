Белалов Зариф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белалов
- Имя
- Зариф
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 508. Белалов Зариф, 22 л., Башкирск. АССР. Бирск. к., Исмаиловск. в., д. Ичматовой. Н. С. 5 уч. Биркс. к. Ст. 180, п. «в», лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22/ѴІІІ—26.
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