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Данилов Гавриил Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Гавриил
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46404. ДАНИЛОВЪ, ГАВРІИЛЪ ИЛЬИНЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ялуторовска, 40 л., рд. въ г. Одессѣ; — Тобольск. О. С. (въ 4 р.), 2 и 4 п. 134, 185, 2 ч. 1655 и 2 ч. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Мая 905. | 901 2019 172 М. | 95 89546 1681 У. | 97 68285 172 М.

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