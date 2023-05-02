Олещук Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Олещук
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85702. ОЛЕЩУКЪ, ИВАНЪ ОСИПОВЪ, 18 л. К. Холмск. у., гм. Ставъ, д. Бозокъ; — Люблинск. О. С., 22 Апр. 911, 140, 152, 152¹, 3 ч. 309, 2 п. 1 и 2 ч. 1653 и 1 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 27 Мая, счит. ср. съ 4 Янв. 911. | 909 14635 1653 У. | 908 22832 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.