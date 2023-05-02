Коротков Андрей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147714. КОРОТКОВЪ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬевъ, Сс.-пос. изъ мщ. г. Тары, 35 л., рд. по х. Медвѣдевѣ, ст. Скуришенской, обл. К. Донск.; — Омск. О. С. 9 Сент. 909, 115, 134, 135, 1 ч. 1647 и 2 Ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Нояб. 909. | 902 45297 2 ч.1655 У. | 92 13389 169 М. | 96 89768 1689 У. | 91 122419 169 М. | 93 2579 169 М.
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