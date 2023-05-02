Босаченко Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБосаченко Василий Павлович

Босаченко Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Босаченко
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
24 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
810. Босаченко Василий Павлович, 21 г., Харьковск. г., Белгородск. у., гор. Краснокутска. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 2 ч. 113, 116, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 24/ІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.