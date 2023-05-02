Алексеев Иван Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129397. АЛЕКСѢЕВЪ, ИВАНЪ МИРОновъ. Лиш. ос. пр. изъ м. г. Елисаветграда, 19 л.; — Кіев. О. С., 114, 134, 135, 140, 152, 9 и 3 ч. 309 У., тюр. 1½ г. Исп. 3 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг. Кіев. Воен. О. С. отъ 9 Апр. 909 г. (каторж. раб. на 10 л.).
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