Ходжаев Шакир-Сеид
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходжаев
- Имя
- Шакир-Сеид
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36518. ХОДЖАЕВЪ, ШАКИРЪ-СЕИДЪ. Сельск. обыв. с. Катта-Кишлакъ, Коканъ-Кишлакск. в., Маргелан. у., 36 л.; — Ташкент. С. П. (во 2 р., 1 р. Обл. С.), 1 ч. 313 У. и 3 п. § ІІ 445 У. о сс., въ продолж. срока каторж. раб. на 6 л. и одиночн. заключ. на 25 дн., но въ сиду Выс. маниф. 904 г., отъ одиночн. заключ. освобожденъ. Исп. 19 Февр. 905.
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