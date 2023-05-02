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Власьевнин Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власьевнин
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1109. Власьевнин Алексей Федорович, 29 л., Башкирск. АССР, Тамьян-Катайск. к., г. Белорецка. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ХІ—26.

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