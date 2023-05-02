Ульяновский Дионисий Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульяновский
- Имя
- Дионисий
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29744. УЛЬЯНОВСКИЙ, ДИОНИСИЙ КИРИЛЛОВИЧ, 59 л. Гр. Шенкурск. у., Благовещенск. в., д. Глубоковской; — Р. Т. г. Ярославля. Хищение, лиш. св., 3 г., с зач. 3 м. и 16 д. пр. з. Исп. 29 апр. 920.
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