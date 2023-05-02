Вайчулис Петронеля Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вайчулис
- Имя
- Петронеля
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45610. ВАЙЧУЛИСЪ, ПЕТРОНЕЛЯ АНТОнова. К. Шавельск. у., Векшнянск. в., 45 л.; — Ковенск. О. С., 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 28 Апр. 905.
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