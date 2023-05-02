Худорожков Федор Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худорожков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11515. ХУДОРОЖКОВ ФЕДОР ФЕДОТОВИЧ, 25 л., Пермск. окр., Оханск. р., д. Сосновки. Н. С. 20 уч. Пермск. окр Ст. 143, лиш. св. 3 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/Х—26.
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