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Худорожков Федор Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худорожков
Имя
Федор
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 332
Источник
Скан
Оригинальная запись
11515. ХУДОРОЖКОВ ФЕДОР ФЕДОТОВИЧ, 25 л., Пермск. окр., Оханск. р., д. Сосновки. Н. С. 20 уч. Пермск. окр Ст. 143, лиш. св. 3 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/Х—26.

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