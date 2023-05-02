Артамонов Григорий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артамонов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129614. АРТАМОНОВЪ, ГРИГОРІЙ ПЕТровъ. К. Тарусск. у., Заворовск. в. и с., 20 л.; — Московск. О. С., 134, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюля 909. | 906 357 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.