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Артамонов Григорий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артамонов
Имя
Григорий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
03 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129614. АРТАМОНОВЪ, ГРИГОРІЙ ПЕТровъ. К. Тарусск. у., Заворовск. в. и с., 20 л.; — Московск. О. С., 134, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюля 909. | 906 357 169 М.

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