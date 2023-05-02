Погарский Василий Еремеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Погарский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Еремеев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 269
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86243. ПОГАРСКІЙ, ВАСИЛІЙ ЕРЕМѢевъ, 20 л. Каз. в. и м. Камышина, Миргородск. у., рд. въ г. Одессѣ; — Кіевск. О. С., 24 Марта 911, 140, 152, 2 п. 1 ч. 1647 и 2 п. 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 26 Янв. 911 г. (2 п. 1 ч. 1647 и 2 п. 3 ч. 1655 У., тюр. 2½ г.), арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 20 Мая 911. | 908 91503 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 59810.
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