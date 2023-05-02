Томашевский Ян Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томашевский
- Имя
- Ян
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140055. ТОМАШЕВСКІЙ, ЯНЪ ЮЗЕФОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Конинск. у., гм. и д. Домброшинъ, 48 л., рд. т. же у., гм. Ржговъ, въ д. Бискупице; — Калишск. О. С. 4 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 28 Апр. 909 г. (2 ч. 165 и 2 п. 1663 У. — арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Окт. 909, счит. ср. съ 28 Апр. 909. | 906 15005 1655 У. | 900 109627 1655 У. | 97 97598 1655 У. | 94 62099 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 94 г. № 29678. | 93 75894 172 М. | 89 35284 1653 У. | 88 100028 169 М. | 87 46899 170 М.
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