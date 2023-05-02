Кантер Зелин Бенцевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кантер
- Имя
- Зелин
- Отчество
- Бенцевич
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4078. КАНТЕР ЗЕЛИН БЕНЦЕВИЧ, 32 л. Рд. в г. Ковно. Н. С. 1 уч. г. Челябинска. Ст. ст. 139, 179, лиш св. 2½ г. и пор. пр. 2½ г. П. в. з. с. 30/ХІІ—24.
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