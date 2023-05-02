Абубакиров Симигулла Сарафулович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абубакиров
- Имя
- Симигулла
- Отчество
- Сарафулович
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 117. Абубакиров Симигулла Сарафулович, 20 л., Славгородск. окр., Михайловск. р., с. Назаровки. Н. С. 7 уч. Славгород. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16 дек. 26. Наст. приг. поглощен. приг. Н. С. 5 уч. Славгородск. окр., вст. в зак. силу 19 сент. 926.
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