Альперович Хацкель Нотов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Альперович
- Имя
- Хацкель
- Отчество
- Нотов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129440. АЛЬПЕРОВИЧЪ, хацкель нотовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Куренца, Вилейск. у., 25 л.; — Вилен. О. С. 17 Сент. 909, 114, 148, 9 и 1 ч. 1655 У., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909. | 908 57025 1655 У. | 905 29735 169 М.
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