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Альперович Хацкель Нотов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альперович
Имя
Хацкель
Отчество
Нотов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129440. АЛЬПЕРОВИЧЪ, хацкель нотовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Куренца, Вилейск. у., 25 л.; — Вилен. О. С. 17 Сент. 909, 114, 148, 9 и 1 ч. 1655 У., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909. | 908 57025 1655 У. | 905 29735 169 М.

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