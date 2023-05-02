Кобяков Василий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобяков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83224. КОБЯКОВЪ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬевъ, 24 л. К. Бобров. у., в. и с. Хрѣнова; — Воронеж. О. С., 2 Апр. 911, 169 М., 114, 152 и 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Апр. 911 г. (169 М., тюр. 3 м.). съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 31 Мая 911. | 903 56782 172 М. (покуш.), по сов. съ 2-мя приг. Воронеж. О. С. отъ 30 Мая 903 г. (170¹ и 172 М., тюр. 4 м.) и (170¹ М., тюр. 4 м.).
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