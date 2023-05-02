Кулаков Александр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулаков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32867. КУЛАКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПЕТровъ. К. СПБ. у., Московск. в., с. Московско-Ямской-Слободы, 24 л.; — СПБ. О. С. (въ 7 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Марта 905. | 900 52855 1655 У. | 96 11022 169 М. | 98 63175 172 М. | 95 57552 169 М. | 97 30108 1655 У. | 93 72576 169 М.
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