Битеш Екатерина Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Битеш
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130066. БИТЕШЪ, ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬева. Австр.-подд., 18 л., рд. въ Австріи; — М. С. 1 уч. г. Кишинева 22 Авг. 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 19 Сент. 909.
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