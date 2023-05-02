Щегольков Олимпий Феофилактович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щегольков
- Имя
- Олимпий
- Отчество
- Феофилактович
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 383
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13291. ЩЕГОЛЬКОВ ОЛИМПИЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ, 60 л., Усть-Медведицк. у., Усть-Хоперск. р., хутора Астахова. Н. С. 6 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1/ІІІ—26.
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