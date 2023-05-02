Иванов Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46979. ИВАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ямбурга, 47 л.; — З. Н. 3 уч. Старорусск. у. (въ 4 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 17 Мая 905. | 98 94428 1651 У. | 90 53274 1642 У. | 93 19810 170 М.
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