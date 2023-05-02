Шустрова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустрова Пелагея Васильевна

Шустрова Пелагея Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шустрова
Имя
Пелагея
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
30 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
13245. ШУСТРОВА ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛЬЕВНА, 22 л., Кашинск. у., Кузьмедемьянск. в., д. Леоново. Н. С. 18 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 30/ѴІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close