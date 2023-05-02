Жигалкина Анна Владимировна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жигалкина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Владимировна
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14984. ЖИГАЛКИНА, АННА ВЛАДИМИРОВНА, 28 л. Гр. Одоевск. у., Сторлинск. в., д. Муравлевки; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 12 янв. 920.
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