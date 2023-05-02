Шромов Ефим Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шромов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8315. ШРОМОВ, ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л. Гр. Себежск. у., Юштновск. в., д. Шромы; - Н. С. 5 р-на Великолуцк. у. Грабеж, лиш. св. 10 л. Исп. 23 июля 919.
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