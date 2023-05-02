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Шромов Ефим Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шромов
Имя
Ефим
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
23 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8315. ШРОМОВ, ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л. Гр. Себежск. у., Юштновск. в., д. Шромы; - Н. С. 5 р-на Великолуцк. у. Грабеж, лиш. св. 10 л. Исп. 23 июля 919.

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