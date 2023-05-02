Чурсин Арсений Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чурсин
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141353. ЧУРСИНЪ, АРСЕНІЙ ЕГОРОВЪ. К. Тамбов. у., в. и с. Княжей-Байгоры, 23 л.; — Усманск. У. С. 18 Марта 909, 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 20 Окт. 909.
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