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Харенков Сергей Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харенков
Имя
Сергей
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
13092. Харенков Сергей Антонович, 19 л., Ставропольск. окр., Московск. р., с. Пелашады. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16 дек. 926.

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