Военнов Илья Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Военнов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45801. ВОЕННОВЪ, ИЛЬЯ СТЕПАНОВЪ. К. Крапивен. у., в. и с. Лапоткова, 18 л.; — 3. Н. 1 уч. Крапивен. у., 11, 7 п. 170 и 172 М. (участ.), тюр. 1 м. Исп. 30 Апр. 905.
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