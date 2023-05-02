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Военнов Илья Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Военнов
Имя
Илья
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45801. ВОЕННОВЪ, ИЛЬЯ СТЕПАНОВЪ. К. Крапивен. у., в. и с. Лапоткова, 18 л.; — 3. Н. 1 уч. Крапивен. у., 11, 7 п. 170 и 172 М. (участ.), тюр. 1 м. Исп. 30 Апр. 905.

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