Фоломкин Ефим Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фоломкин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140590. ФОЛОМКИНЪ, ЕФИМЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Сердобск. у., в. и с. Борокъ, 24 л., рд. Аткарск. у., Перекудинск. в., въ с. Красновидовкѣ; — Саратов. О. С. 2 Сент. 909, 134, 135, 149 и 3 ч. 269¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Окт. 909.
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