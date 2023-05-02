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Фоломкин Ефим Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фоломкин
Имя
Ефим
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140590. ФОЛОМКИНЪ, ЕФИМЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Сердобск. у., в. и с. Борокъ, 24 л., рд. Аткарск. у., Перекудинск. в., въ с. Красновидовкѣ; — Саратов. О. С. 2 Сент. 909, 134, 135, 149 и 3 ч. 269¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Окт. 909.

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