Зотов Потап Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зотов
- Имя
- Потап
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46921. ЗОТОВЪ, ПОТАПЪ АЛЕКСАНДровъ. К. Крапивен. у., Голощаповск. в., д. Московскихъ Выселковъ, 60 л.; — У. Чл. О. С., по Крапивен. у., 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 13 Іюня, счит. ср. съ 30 Мая 905.
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