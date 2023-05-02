Зотов Потап Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Потап Александров

Зотов Потап Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зотов
Имя
Потап
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46921. ЗОТОВЪ, ПОТАПЪ АЛЕКСАНДровъ. К. Крапивен. у., Голощаповск. в., д. Московскихъ Выселковъ, 60 л.; — У. Чл. О. С., по Крапивен. у., 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 13 Іюня, счит. ср. съ 30 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close