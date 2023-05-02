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Бембиев Мундар Бембиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бембиев
Имя
Мундар
Отчество
Бембиев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
130011. БЕМБІЕВЪ, МУНДАРЪ БЕМБІевъ. Сельск. обыв. раіона ст. Калиновской, Кизляр. отд., 49 л.; — М. С. 4 уч. Грознен. окр. 17 Авг. 909, 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 30 Сент. 909.

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