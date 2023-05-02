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Шумаков Лукьян Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шумаков
Имя
Лукьян
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
8357. ШУМАКОВ, ЛУКЬЯН АНДРЕЕВИЧ, 31 г. Гр. Дмитриевск. у., Соломенск. в., д. Козминки; - Н. С. 4 уч. Дмитриевск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амнист. от 24 дек. 918 г. нак. сокращ. на полов. Исп. 31 окт. 918.

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