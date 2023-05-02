Шумаков Лукьян Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шумаков
- Имя
- Лукьян
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8357. ШУМАКОВ, ЛУКЬЯН АНДРЕЕВИЧ, 31 г. Гр. Дмитриевск. у., Соломенск. в., д. Козминки; - Н. С. 4 уч. Дмитриевск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амнист. от 24 дек. 918 г. нак. сокращ. на полов. Исп. 31 окт. 918.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.