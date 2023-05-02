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Белов Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
16 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
519. Белов Иван Дмитриевич, 25 л., Сев.-Кавказск. кр., Морозовск. окр., ст.-цы Тайцинской. Н. С. 7 уч. Сальск. окр. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 16/ѴІІІ—26.

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