Пысин Петр Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пысин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28029. ПЫСИН, ПЕТР ЕГОРОВИЧ, 21 г. Гр. Александровск. у., Ереминск. в., д. Носиково; — С. 5 зап. стр. п-ка. Московск. окр. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 23 окт. 920.
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