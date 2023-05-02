Пысин Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПысин Петр Егорович

Пысин Петр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пысин
Имя
Петр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
28029. ПЫСИН, ПЕТР ЕГОРОВИЧ, 21 г. Гр. Александровск. у., Ереминск. в., д. Носиково; — С. 5 зап. стр. п-ка. Московск. окр. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 23 окт. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.