Стрельцова Лукерья Митрофановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стрельцова
- Имя
- Лукерья
- Отчество
- Митрофановна
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29242. СТРЕЛЬЦОВА, ЛУКЕРЬЯ МИТРОФАНОВНА, 15 л. Гр. Московск. г.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Труддезерт., лиш. св. 1 г., с зач. 8 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 4½ м. Исп. 12 нояб. 920.
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