Ельчанинов Устин Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ельчанинов
- Имя
- Устин
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46684. ЕЛЬЧАНИНОВЪ, УСТИНЪ САВЕЛЬевъ. К. Новохопер. у., в. и с. Новогольскаго, 36 л.; — Новохопер. У. С., 169 М., тюр. 4 м., съ уменьш. на ⅓ Выс. маниф. 904 г. Исп. 23 Іюня 905.
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