Балашова Мария Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балашова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 367. Балашова Мария Павловна, 50 л., Тульск. г., Белевск. р., д. Губиной. Тульск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 18/ХІ—26.
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