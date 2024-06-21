Машкин Даниил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Машкин
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84824. МАШКИНЪ, ДАНІИЛЪ СТЕПАновъ, 20 л. К. Льговск. у., Ивницк. в., д. Машкиной, рд. Суджанск. у., Большесолдатск. в., въ с. Русовѣ; — Курск. О. С., 3 Мая 911, 2 и 5 п. 170 М., 140, 152 и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 53706, тюр. 4 г. Исп. 18 Іюня 911. | 909 135973 170¹ М. | 905 82163 169 М. | 908 21725 169 М.
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