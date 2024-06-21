Машкин Даниил Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашкин Даниил Степанов

Машкин Даниил Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Машкин
Имя
Даниил
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
18 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
84824. МАШКИНЪ, ДАНІИЛЪ СТЕПАновъ, 20 л. К. Льговск. у., Ивницк. в., д. Машкиной, рд. Суджанск. у., Большесолдатск. в., въ с. Русовѣ; — Курск. О. С., 3 Мая 911, 2 и 5 п. 170 М., 140, 152 и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 53706, тюр. 4 г. Исп. 18 Іюня 911. | 909 135973 170¹ М. | 905 82163 169 М. | 908 21725 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close