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Шаломина Мария Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаломина
Имя
Мария
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8121. ШАЛОМИНА, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, Гр. Гороховецк. у., Гришинск. в., д. Михайловой; - Н. С. 1 уч. Вязниковск. у. Кража со взлом., лиш. св. 8 л. Исп. 17 окт. 919.

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