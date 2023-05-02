Шаломина Мария Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаломина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8121. ШАЛОМИНА, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, Гр. Гороховецк. у., Гришинск. в., д. Михайловой; - Н. С. 1 уч. Вязниковск. у. Кража со взлом., лиш. св. 8 л. Исп. 17 окт. 919.
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