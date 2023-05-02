Петкевич Станислав Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петкевич
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 540
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15190. ПЕТКЕВИЧЪ, СТАНИСЛАВЪ Станиславовь (онъ же Петкусъ). лиш. ос. пр. изъ к. Тельшев. у., в. и с. Ольсядка, 38 л.; — Вятск. О. С., 114, 2 п. 134, 135, 152, 1641, 1 п. 1 ч. 1647, 9, 1 п. 1 ч. 1647, 1652 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 13 Нояб. 908. | 902 82811 1651 У. | 94 35399 1701 М. | 99 101605 У. о сс. | 91 97849 169 М. | 96 95787 1459 и 1653У. | 91 83329 1647 У.
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