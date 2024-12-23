Богданов Никита
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Никита
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37778. БОГДАНОВЪ, НИКИТА. К. Вышневолоцк. у., Макаровск. в., д. Лебедихи, 27 л.; — 3. М. 6 уч. Вышневолоцк. у., 169 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 11 Мая 905.
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