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Власов Владимир Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Владимир
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
07 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1105. Власов Владимир Александрович, 28 л., Тамбовск. г., Кирсановск. у., Пригородной в., с. Гвоздовки. Тамбовск. Г. С. Ст. 197, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 7/ѴІ—26.

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