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Горшков Александр Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горшков
Имя
Александр
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1750. Горшков Александр Савельевич, 18 л., Казакск. АССР, Уральск. у., Чагаповск. в. и с. Уральск. Г. С. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 19/ІХ—26.

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