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Беберин Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беберин
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
24 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1649. Беберин Иван Павлович, 27 л., Пошехоно-Володарск. у., Давыдковск. в., д. Гвоздево. Н. С. 5 р. Пошехоно-Володарск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24 февр. 926.

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