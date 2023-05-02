Третьякова Лукерья Дмитриева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Третьякова
- Имя
- Лукерья
- Отчество
- Дмитриева
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140112. ТРЕТЬЯКОВА, ЛУКЕРЬЯ ДМИТРІЕВА. К. Минусин. у., Луговск. в., д. Кривой, 24 л.; — М. С. 6 уч. Минусинск. у. 12 Сент. 909, 2 ч. 1460 У., тюр. 6 м. Исп. 29 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.