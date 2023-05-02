Будников Артемий Ульянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будников
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Ульянов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45453. БУДНИКОВЪ, АРТЕМІЙ УЛЬЯновъ. К. Верхнеудинск. окр., Мухорсибирск. в., д. Хараузы, 17 л.; — М. С. 4 уч. Благовѣщен. О. С., 13, 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Февр. 905.
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