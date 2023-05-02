Черепков Петр Малафеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черепков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Малафеев
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46592/а. ЧЕРЕПКОВЪ, ПЕТРЪ МАЛАФѢевъ. Сс.-п. с. Мало-Еланскаго, Суховск. в., Иркутск. у., 31 г., рд. въ Таборинск. в. и с., Турин. у.; — Иркутск. С. П., 2 ч. 1459 и 1 ч. 1634 У. и § ІІ 437 У. о сс., каторж. раб. 20 л. Исп. 7 Марта 907. | 902 59550 1490 У.
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