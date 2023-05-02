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Гренков Михаил Протасов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гренков
Имя
Михаил
Отчество
Протасов
Дата исполнения приговора
22 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
64241. ГРЕНКОВЪ, МИХАИЛЪ ПРОТАСОВЪ. К. Ельнин. у., Сконопленск. в., д. Конопленокъ, 17 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 51 уч., 11, 16 и 169 М., по сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С. 22 уч. отъ 21 Авг. 907 г., тюр. 1½ м. Исп. 22 Авг. 907.

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