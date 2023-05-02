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Получистов Александр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Получистов
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
27804. ПОЛУЧИСТОВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 39 л. Гр. Вологодск. у., Турундаевск. в., д. Доронино; — Р. Т. г. Ярославля. Агитация, лиш. св. 3 г., по амн. нак. условно, с лиш. пр. 5 л. Исп. 14 дек. 920.

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