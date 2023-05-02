Сергутин Никифор Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергутин
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28677. СЕРГУТИН, НИКИФОР КИРИЛЛОВИЧ, 20 л. Гр. Брянск. у., Алешинск. в., д. Жуково; — Н. С. 8 уч. Брянск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., по амн. нак. замен. пр. р. 15 л. Исп. 29 июня 920.
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